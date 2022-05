Calciomercato Napoli: la big della Serie A sogna Osimhen, la situazione (Di domenica 22 maggio 2022) Fresco di titolo, il Milan prepara già il prossimo Calciomercato e potrebbe guardare in casa Napoli. Con ancora tante incertezze attorno al futuro di Ibrahimovic, Maldini è alla ricerca di un numero 9 che possa alternarsi con Giroud. Già firmato Origi dal Liverpool a parametro zero, che però dovrebbe essere il panchinaro di lusso di Pioli. Smentito Scamacca, la pista più facilmente percorribile sembra sia quella che porta ad Haller dell’Ajax. Napoli, Victor Osimhen (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Il sogno della dirigenza rossonera sarebbe però il vincitore del premio Miglior Under 23 della Serie A, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è sul taccuino di tanti top club europei, con lo United che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Fresco di titolo, il Milan prepara già il prossimoe potrebbe guardare in casa. Con ancora tante incertezze attorno al futuro di Ibrahimovic, Maldini è alla ricerca di un numero 9 che possa alternarsi con Giroud. Già firmato Origi dal Liverpool a parametro zero, che però dovrebbe essere il panchinaro di lusso di Pioli. Smentito Scamacca, la pista più facilmente percorribile sembra sia quella che porta ad Haller dell’Ajax., Victor(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Il sognodirigenza rossonera sarebbe però il vincitore del premio Miglior Under 23A, Victor. L’attaccante nigeriano delè sul taccuino di tanti top club europei, con lo United che ...

