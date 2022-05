Calciomercato Juventus – Di María | “Volevo restare al PSG …” | VIDEO

(Di domenica 22 maggio 2022) Ángel Di, funambolo argentino, ha salutato il pubblico del PSG ieri nella sfida vinta per 5-0 contro il Metz. Obiettivo didella, il 'Fideo' volevaa Parigi. Ora, però, si avvicina ai bianconeri: le sue parole

Advertising

GiovaAlbanese : #FiorentinaJuve potrebbe essere l'ultima partita della #Juventus senza #Pogba e #DiMaria è stato detto? #calciomercato - Gazzetta_it : Non solo Pogba, la Juve ha nel mirino Di Maria e Raspadori. E su Perisic... #Calciomercato - GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: ?? Effetto Mbappé: il PSG licenzia Leonardo ?? Juventus: Di Maria, Pogba e Koulibaly ?? Napoli, Ospina si allontana ?? E… - gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: i dettagli del ritorno di Pogba, si chiude per Di Maria #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

CalcioMercato.it

Di Maria: "Juve Penso prima alla famiglia" Ovviamente, a causa delle recenti voci di mercato, non poteva mancare una domanda sulla Juve : "Se firmerò con laNo - ha risposto l'argentino ...Può diventare un'opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla'. L’uragano Psg travolge anche la Juve: rivoluzione totale Epilogo a sorpresa nello sviluppo della carriera di Lucas Torreira, il centrocampista uruguaiano non verrà riscattato dalla Fiorentina: quella di ieri contro la Juventus si può dunque considerare l'ul ...Firenze. Sembrava dover essere il primo tassello di una ripartenza finalmente europea, ma le strade di Lucas Torreira e della Fiorentina sembrano essere ad un bivio. Game over. La separazione pare dav ...