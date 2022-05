Calciomercato Fiorentina, Italiano perde pezzi dopo l’Europa: addio del big (Di domenica 22 maggio 2022) Vincenzo Italiano perde pezzi dopo la qualificazione in Conference League: la Fiorentina perde un big La vittoria contro la Juventus ha portato la Fiorentina alla qualificazione in Conference League. Un grande traguardo dopo alcuni anni in cui la viola ha fatto molto male, trovandosi anche nella lotta per non retrocedere. Nonostante l’addio di Dusan Vlahovic, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 22 maggio 2022) Vincenzola qualificazione in Conference League: laun big La vittoria contro la Juventus ha portato laalla qualificazione in Conference League. Un grande traguardoalcuni anni in cui la viola ha fatto molto male, trovandosi anche nella lotta per non retrocedere. Nonostante l’di Dusan Vlahovic, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal - gizzo97 : RT @DiMarzio: #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal https://… - sportli26181512 : Fiorentina, Torreira non sarà riscattato: Il futuro di Lucas Torreira non sarà alla Fiorentina. Il club viola ritie… - violanews : #Torreira, niente riscatto. Centrocampista e #Fiorentina hanno altre idee, tornerà all'#Arsenal - CaptioonKook : RT @DiMarzio: #SerieA #Calciomercato | @acffiorentina, #Torreira non verrà riscattato: il centrocampista farà ritorno all’@Arsenal https://… -