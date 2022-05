(Di domenica 22 maggio 2022)e offese razzisteil match tra lae ilallo Stadio Olimpico. Autori i, che hanno urlato una serie di insultiin direzione di uno degli. All’inizio il giovane è rimasto immobile senza reagire, poi alcuni colleghi gli hanno suggerito di spostarsi per la sua sicurezza. Nel breve filmato diffuso sui social non si vede però alcun intervento nei confronti deiresponsabili L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Calcio, steward insultato con cori razzisti dai tifosi della Lazio durante la partita con il Verona all’Olimpico - asusual01 : RT @sportface2016: Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua' | V… - sportface2016 : Vergogna all'#Olimpico, insulti razzisti della curva della #Lazio contro uno steward: 'Torna col gommone a casa tua… - LALAZIOMIA : Calcio, dalla curva della Lazio insulti razzisti allo steward durante partita con il Verona - YerleShannara : Gli #ultras della #sslazio, ma gli altri non sono migliori. Schifo. Chiudere tutte le curve. -

"Ti rimandano col gommone a casa tua. Sei venuto col gommone. Ne**o di me**a". Sono questi alcuni dei vergognosi insulti da parte della curva della Lazio nei confronti di uno steward di colore allo st ...