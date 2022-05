Calcio: Sala, 'non ho autorizzato maxischermo perché nessuno lo ha chiesto' (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il motivo per cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha autorizzato il maxischermo a Milano per la partita Sassuolo-Milan è "molto semplice". Lo spiega lui sui social, rispondendo alle accuse lanciategli del leader leghista, Matteo Salvini: "Non sono riuscito ad autorizzare il maxischermo perché nessuno ne ha fatto richiesta. Molto semplice". Quando al concerto di Radio Italia ieri sera in Piazza Duomo, "è stato autorizzato perché una Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l'iniziativa. Altrettanto semplice". Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Il motivo per cui il sindaco di Milano, Giuseppe, non haila Milano per la partita Sassuolo-Milan è "molto semplice". Lo spiega lui sui social, rispondendo alle accuse lanciategli del leader leghista, Matteo Salvini: "Non sono riuscito ad autorizzare ilne ha fatto richiesta. Molto semplice". Quando al concerto di Radio Italia ieri sera in Piazza Duomo, "è statouna Radio ha preso formalmente e sostanzialmente l'iniziativa. Altrettanto semplice".

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Sala, 'non ho autorizzato maxischermo perché nessuno lo ha chiesto' - - TV7Benevento : Calcio: Sala, 'Salvini senza scrupoli su maxischermo a Milano' - - missbuonanotte : La scusa del Covid è un'offesa all'intelligenza. Tuttavia Sala ha fatto bene a dire no al maxischermo in piazza per… - beneventoapp : CALCIO. MISTER CASERTA:”MI ASPETTAVO UN FINALE DIVERSO. ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGAZZI”. VIDEO: Dopo la sconfitta per… - fgrassini75 : @PianiMino Beppe Sala è quel sindaco che sta guidando Milano ad una rinascita e conferma tra la metropoli mondiali.… -