Calcio | Psg Stampa francese | esonerato il ds Leonardo

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - GiovaAlbanese : Il rinnovo di #Mbappe al #PSG è il nuovo simbolo del calcio del popolo (finanziato dagli sceicchi). - tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - infoitsport : Calcio: Psg, esonerato il direttore sportivo Leonardo - Zelgadis265 : @smgii1908 insomma, proprio gratis non direi: -

Il direttore sportivo del, Leonardo , è stato esonerato dal suo incarico sabato dopo l'ultima partita della stagione dei parigini. A riportarlo sono i media francesi. L'esonero del dirigente brasiliano, in carica dal 2019 ...Leonardo, dopo un primo passaggio da dirigente dal 2011 al 2013, è tornato alnel giugno del 2019. Il favorito alla sua successione è il portoghese Luis Campos. - foto LivePhotoSport - . fsc/red ...L'ex tecnico di Inter e Milan era in carica dal 2019 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Leonardo non è più il direttore sportivo del Paris Saint ...Commenta per primo Come riportato dal quotidiano L'Équipe , il nome di Christophe Galtier è tra quelli monitorati dal Psg per individuare il sostituto in panchina di Pochettino . Galtier è stato campi ...