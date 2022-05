Calcio donne: 2 - 1 alla Roma, la Juventus vince Coppa Italia (Di domenica 22 maggio 2022) La Juventus tra le donne si prende anche la Coppa Italia e mette in bacheca il 10/o trofeo. Nella finale le bianconere hanno battuto in rimonta 2 - 1 la Roma e centrano il triplete, dopo SuperCoppa e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Latra lesi prende anche lae mette in bacheca il 10/o trofeo. Nella finale le bianconere hanno battuto in rimonta 2 - 1 lae centrano il triplete, dopo Supere ...

