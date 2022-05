Calcio: Capello (Milan), 'campionato bellissimo, lavoro straordinario di Pioli' (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "E' stato un campionato bellissimo, Inter e Milan se lo sono giocato fino all'ultimo momento. Il Milan non era tra le favorite, Pioli ha fatto un lavoro straordinario, facendo crescere tutti i giocatori giovani. E grande è il merito di Maldini e Massara, che hanno trovato talenti dove gli altri non li avevano visti". Così l'allenatore Fabio Capello, commenta all'Adnkronos lo scudetto appena conquistato dal Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "E' stato un, Inter ese lo sono giocato fino all'ultimo momento. Ilnon era tra le favorite,ha fatto un, facendo crescere tutti i giocatori giovani. E grande è il merito di Maldini e Massara, che hanno trovato talenti dove gli altri non li avevano visti". Così l'allenatore Fabio, commenta all'Adnkronos lo scudetto appena conquistato dal

Advertising

capuanogio : #Capello: “Il #Var deve intervenire raramente, solo quando fa un errore grave l’arbitro. E accanto al Var metterei… - TV7Benevento : Calcio: Capello (Milan), 'campionato bellissimo, lavoro straordinario di Pioli' - - calcio_turkey : 19! ?? Pioli ?? Allegri ?? Ancelloti ?? Zaccheroni ?? Sacchi ?? Liedholm ?? Puricelli ?? Czeizler ?? Angeloni ???? Rocco ????… - aleaoo_ : @black11horse89 I danni dei seguaci di guardiola come direbbe capello. Sembra che il calcio sia solo attacco, mentr… - enrico_pennino : Vabbè! Ma Gasperini e Italiano? Secondo te non danno lustro al calcio italiano? Out dalle coppe e in Conference? Pu… -