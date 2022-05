(Di domenica 22 maggio 2022) Il disco in arrivo il 3 giugno, un personale trionforesilienza, un’incredibile opera creativa che permette all’abilità artistica didi brillare In natura i conigli sono delle prede: piccoli e vulnerabili, si bloccano di fronte al pericolo. Mentre cresceva e, successivamente, in rispostadiagnosi di un disturbo da stress traumatico come conseguenza di un abuso infantile,è costantemente in modalità ‘coniglio’, pronta a bloccarsi in risposta a qualunque cosa o emozione che possa disturbare la sua salvezza, un approccio che lei stessa ha definito, negli anni, ‘’. Una tattica di sopravvivenza che ha imparato sin da adolescente, diventando calma e tranquilla di fronte al pericolo, invece di urlare e piangere. ...

Lopinionista : 'Bunny Mode', alla scoperta del nuovo album di Jaguar Jonze -

MangaForever.net

Il disco in arrivo il 3 giugno, un personale trionfo alla resilienza, un'incredibile opera creativa che permette all'abilità artistica di Jaguar Jonze di ...The voice cast is impressive, the laughs are smart, the movie references are joyous and the animation is happy pops of warm colour. The movie opens in a diner in a Los Angeles where humans and ...