Brighton vs West Ham United: pronostici, notizie sulla squadra, formazioni (Di domenica 22 maggio 2022) Brighton & Hove Albion saranno fuori per confermare il loro primo traguardo in assoluto nel primo tempo della Premier League quando accoglieranno il West Ham United all’AMEX Stadium domenica 22 maggio. Nel frattempo, i visitatori punteranno al sesto posto nell’ultima giornata della stagione, dopo aver confermato una qualche qualificazione continentale lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di Brighton vs West Ham United è previsto alle 17 Prepartita Brighton vs West Ham United: a che punto sono le due squadre? Brighton Un ottimo finale di stagione del Brighton li ha in procinto di finire nella prima metà della Premier League per la prima volta in assoluto, ma indipendentemente da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022)& Hove Albion saranno fuori per confermare il loro primo traguardo in assoluto nel primo tempo della Premier League quando accoglieranno ilHamall’AMEX Stadium domenica 22 maggio. Nel frattempo, i visitatori punteranno al sesto posto nell’ultima giornata della stagione, dopo aver confermato una qualche qualificazione continentale lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 17 PrepartitavsHam: a che punto sono le due squadre?Un ottimo finale di stagione delli ha in procinto di finire nella prima metà della Premier League per la prima volta in assoluto, ma indipendentemente da ...

