Brave and Beautiful anticipazioni dal 23 al 27 maggio: il piano di Suhan (Di domenica 22 maggio 2022) Brave and Beautiful torna da lunedì 23 a venerdì 27 maggio alle 16,20 su Canale 5 con nuovi avvincenti puntate. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno della soap opera turca. Lunedì 23 maggio Mentre Mihriban fa i suoi comizi elettorali in vista delle elezioni a sindaco, Riza rivela che Tahsin gli ha donato l'albergo come risarcimento dei 30 anni trascorsi in prigione per colpa di Adalet. Suhan rivela lo stato di salute del padre a Cesur. Dopo un iniziale riavvicinamento, spuntano nuovi problemi che fanno allontanare la coppia. Martedì 24 maggio Riza uccide il mendincante, prima che Cesur riesca a parlarci. Suhan va dall'uomo per scoprire la verità dietro il regalo dell'albergo. La donna è convinta che il padre sia stato ricattato, ma le viene mostrato il video ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 22 maggio 2022)andtorna da lunedì 23 a venerdì 27alle 16,20 su Canale 5 con nuovi avvincenti puntate. Scopriamo insieme le trame giorno per giorno della soap opera turca. Lunedì 23Mentre Mihriban fa i suoi comizi elettorali in vista delle elezioni a sindaco, Riza rivela che Tahsin gli ha donato l'albergo come risarcimento dei 30 anni trascorsi in prigione per colpa di Adalet.rivela lo stato di salute del padre a Cesur. Dopo un iniziale riavvicinamento, spuntano nuovi problemi che fanno allontanare la coppia. Martedì 24Riza uccide il mendincante, prima che Cesur riesca a parlarci.va dall'uomo per scoprire la verità dietro il regalo dell'albergo. La donna è convinta che il padre sia stato ricattato, ma le viene mostrato il video ...

Advertising

infoitcultura : Brave and Beautiful 23 maggio 2022 Anticipazioni: Altro colpo per Tahsin! - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni dal 23 al 27 maggio 2022 trama episodi 74-78 - #Brave #Beautiful #anticipazioni - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 23 maggio: le esitazioni di Suhan - CIAfra73 : SerieTivu: #BraveAndBeautiful settimana dal 23 al 27 maggio 2022 di #CesurVeGüzel · RIZA DIVENTA UN ASSASSINO MA ... - infoitcultura : Brave and beautiful, anticipazioni settimanali: Suhan ostaggio di Turan, Cesur deve cedere -