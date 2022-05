Bonus 200 euro, ecco chi lo riceverà automaticamente e chi dovrà fare richiesta (Di domenica 22 maggio 2022) Pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti e percettori dipendenti riceveranno l’aiuto in maniera automatica in busta paga o con l’assegno di luglio. Tutte le altre categorie di beneficiari dovranno presentare domanda Leggi su corriere (Di domenica 22 maggio 2022) Pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti e percettori dipendenti riceveranno l’aiuto in maniera automatica in busta paga o con l’assegno di luglio. Tutte le altre categorie di beneficiari dovranno presentare domanda

Advertising

capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - PietroBona3 : RT @sole24ore: Bonus 200 euro a luglio ma non per tutti i dipendenti: ecco chi rimarrà escluso - wam_the : Bonus Inps maggio: Rdc, Pensioni, Bonus 200€… Ultime news - sole24ore : Bonus 200 euro a luglio ma non per tutti i dipendenti: ecco chi rimarrà escluso -