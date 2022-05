Bombardamenti nel Lugansk | l’ufficiale ucraino | «Bombardamenti giorno e notte | i russi tentano di accerchiarci e sfondare»

Leggi su open.online

(Di domenica 22 maggio 2022) Si intensificano i combattimenti nel Sud-Est dell’Ucraina, in particolare a Severodonetsk, città in prima linea nel. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale, Sergey Gaidai, citato dal sitoUnian, l’esercito russo ha tentato dida quattro direzioni, ma per il momento gli attacchi sarebbero stati respinti.sostiene che la città di Severodonetsk è ora a rischio accerchiamento, mentre proseguono i, che finora avrebbero ucciso 12 persone e ferite 40. I raid, ha spiegato Gaidai in un video su Telegram, vanno avanti ormai ininterrottamente dal mattino alla sera, compresa la. Un altro attacco missilistico russo sarebbe stato messo a segno nel distretto di ...