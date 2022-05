BMW M4 CSL, sportiva estrema rivale di Alfa Romeo Giulia GTA (Di domenica 22 maggio 2022) BMW M4 CSL celebra i 50 anni della divisione M, il reparto del Marchio dedicato alle auto più sportive. Si tratta di una serie limitata di 1.000 esemplari, con prezzo ancora segreto, che entrerà in ... Leggi su motori.quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) BMW M4 CSL celebra i 50 anni della divisione M, il reparto del Marchio dedicato alle auto più sportive. Si tratta di una serie limitata di 1.000 esemplari, con prezzo ancora segreto, che entrerà in ...

Advertising

AUTOilmensile : Nuova #BMW M4 CSL - Foto - infoitscienza : BMW M4 CSL: arriva in soli 1000 esemplari - DPCcarsvideos : BMW M4 CSL Preview From Concorso d'Eleganza Villa d'Este - infoitscienza : BMW M4 CSL, dopo 16 anni torna la “sportiva leggera” bavarese - AmeenWheels : BMW M4 CSL introduced at Villa d’Este #Cars #News -