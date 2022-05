Biden offre vaccini a Kim: “Pronto a incontrarlo” (Di domenica 22 maggio 2022) La diplomazia dei vaccini colpisce ancora. Direttamente dalla Corea del Sud, Joe Biden ha rispolverato dagli archivi un’efficace strumento di persuasione nel tentativo di allacciare i rapporti con Kim Jong Un. Preso atto della pandemia di Covid-19 che ha colpito la Corea del Nord, il presidente statunitense ha offerto al leader nordcoreano il sostegno sanitario InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 22 maggio 2022) La diplomazia deicolpisce ancora. Direttamente dalla Corea del Sud, Joeha rispolverato dagli archivi un’efficace strumento di persuasione nel tentativo di allacciare i rapporti con Kim Jong Un. Preso atto della pandemia di Covid-19 che ha colpito la Corea del Nord, il presidente statunitense ha offerto al leader nordcoreano il sostegno sanitario InsideOver.

