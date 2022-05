Bergamo | scontro auto-moto fuori dallo stadio | ferita una coppia di 16enni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022). Incidente tra un’e unasabato seradal Gewiss Stadium. Al termine della partita tra Atalanta ed Empoli, intorno alle 23.40 un’e unasi sono scontrate lungo viale Giulio Cesare, all’altezza del Baretto. Gli occupanti della due ruote, un ragazzo e una ragazza di 16 anni, sono stati sbalzati dal mezzo e sono caduti sull’asfalto. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’medica, e dopo la prime cure sul posto i due minorenni sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale: tra le possibili cause delloquella di una mancata precedenza da parte di uno dei due veicoli.