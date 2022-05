Benzema tradito da Mbappé: il post enigmatico dell’attaccante del Real Madrid – FOTO (Di domenica 22 maggio 2022) Benzema tradito da Mbappé: il post enigmatico dell’attaccante del Real Madrid Karim Benzema e Kylian Mbappé sono amici, oltre che compagni di Nazionale, ma non saranno compagni al Real Madrid. Poche ore dopo l’annuncio del rinnovo col Paris, l’attaccante dei Blancos ha pubblicato su Instagram una FOTO di Tupac Shakur, noto rapper statunitense assassinato nel 1996 dopo il tradimento di alcuni suoi amici. In tanti, specie in Spagna, vedono in questo post di Benzema un messaggio a Mbappé. Come se il bomber francese si fosse sentito tradito dal suo amico. Los huevazos de ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)da: ildelKarime Kyliansono amici, oltre che compagni di Nazionale, ma non saranno compagni al. Poche ore dopo l’annuncio del rinnovo col Paris, l’attaccante dei Blancos ha pubblicato su Instagram unadi Tupac Shakur, noto rapper statunitense assassinato nel 1996 dopo il tradimento di alcuni suoi amici. In tanti, specie in Spagna, vedono in questodiun messaggio a. Come se il bomber francese si fosse sentitodal suo amico. Los huevazos de ...

tancredipalmeri : Benzema ha appena postato una famosa foto di Tupac Shakur dove compare anche l’amico che l’ha tradito… - rvffaele_ : @srvmos tipo benzema che mette la foto con tupac e quello che l’ha tradito, non dico che è ridicolo però mi pare un po’ una esagerazione - lawalmilset : RT @tancredipalmeri: Benzema ha appena postato una famosa foto di Tupac Shakur dove compare anche l’amico che l’ha tradito… - chiefmt_ : Benzema che mette le foto di Tupac e l'amico che l'ha tradito in riferimento a Kylian mi provoca sensazioni non def… - XIXMusic : RT @tancredipalmeri: Benzema ha appena postato una famosa foto di Tupac Shakur dove compare anche l’amico che l’ha tradito… -