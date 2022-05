Benevento calcio, Mastella: “Senza parole per esternazioni presidente Ascoli” (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lasciano Senza parole le esternazioni del presidente dell’Ascoli contro la squadra ed i tifosi del Benevento. La sfida che lancia è, francamente, priva di spirito sportivo, arrogante e velleitaria. Difendo la mia città e la squadra della mia città. Alle sciocchezze, di norma, non replico, ma quando si supera il segno allora è doveroso intervenire. Gli manderò di qua al prossimo campionato un po’ di bromuro, che gli farà bene utilizzare”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lascianoledeldell’contro la squadra ed i tifosi del. La sfida che lancia è, francamente, priva di spirito sportivo, arrogante e velleitaria. Difendo la mia città e la squadra della mia città. Alle sciocchezze, di norma, non replico, ma quando si supera il segno allora è doveroso intervenire. Gli manderò di qua al prossimo campionato un po’ di bromuro, che gli farà bene utilizzare”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

