Batte il Sassuolo | il Milan è campione d’Italia All’Inter | la vittoria non basta

(Di domenica 22 maggio 2022) Ild'Italia. La squadra di Pioli ha vinto lo Scudettondo nell'ultima giornata di Serie A ila Reggio Emilia per 3-0. Rossoneri in vantaggio con Giroud al 17', che poi raddoppia al 32', prima del terzo gol firmato da Kessié. Inutili i tre punti raccolti dall'Inter a San Siro contro la Sampdoria (3-0). La classifica finale dice86, Inter 84.

Il Milanil(doppietta di Giroud e gol di Kessie: tre assist di Rafael Leao incontenibile) conquistando il 19° scudetto e rendendo vano il successo dell'Inter in casa con la Sampdoria. La ...Milan 2,0 32 : Berardi tenta un sinistro ma, pressato da Tonali, tira un pallone sbilenco ... l'esterno portoghese mette al centro il pallone per Giroud che con il mancinoConsigli. 13 -...Il Milan batte il Sassuolo per 3-0 e diventa Campione d'Italia. La doppietta di Giroud e il gol di Kessiè consentono ai rossoneri di tenere alle spalle l'Inter, vittoriosa con lo stesso risultato ...A San Siro non serve una netta vittoria dell'Inter, che batte 3-0 la Sampdoria, per vincere lo scudetto. Il Milan passa infatti a Reggio Emilia contro il Sassuolo e i nerazzurri si devono accontentare ...