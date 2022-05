Avvistamenti straordinari | le sirene esistono davvero o sono solo creature mitologiche?

Leggi su curiosauro

(Di domenica 22 maggio 2022) Nella mitologia greca leerano originariamenteper metà donne e metà uccelli.nel Medioevo furono raffigurate per la prima volta come ibridi fra donna e pesce. La storia è però piena didi questedunque resoconti storici didi? La risposta è sì. Anche se non abbiamo prove documentali (foto e video) che attestino l’esistenza delleal di fuori del folklore e delle fiabe, ancora oggi spuntano rapporti di segnalazioni di tali esseri. La statua dellatta a Copenhagen, in Danimarca (Pixabay) – www.curiosauro.itattestati dalla storia Partiamo come si ...