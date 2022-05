Avanti un altro! Pure di sera | anticipazioni e ospiti di questa sera

(Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio, in primata su Canale 5, torna l'appuntamento conundi, il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Le categorie che si giocheranno il tutto per...

Advertising

BonadonnaMarco : @KV2KV2KV2 @FmMosca @barbarab1974 FmMosca è stato dio sia lodato bannato. Ha aperto un altro account cercando di fa… - VascoEpis : E si ricomincia... Altro giro di ?????? Avanti il prossimo.... ?? - LazialiVeg : RT @Violett11315738: @lazio_e I laziali sono altro. Avanti tutta! ?????????? - ShelbyMaury : @Corriere Mentre gli spieghi a tuo figlio che il rosa non è un colore da femmina , spiegali anche che un uomo può… - SusiCici1 : RT @lisadagliocchib: Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato scartato è un altro passo avanti. ???Thomas Ava Edison ??dal web #B… -

... in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo che fa (talk show), in onda alle 20 su Rai 3 Zona bianca (talk sow, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4un! Pure di sera (quiz show), ...Ma ha sempre reagito sorridendo, è una donna straordinaria, anche in seguito ha sconfitto un... Poi può capitare che queste cose si affievoliscano, ma andandocosì sono riuscito a ...Leiva, Luiz Felipe e Strakosha sono partenti sicuri, ma non saranno gli unici. Il tecnico biancoceleste ha lanciato l'allarme dopo la gara col Verona ...La cognata di Paolo Bonolis lavora nel salottino del programma tv, ed è praticamente il vero piedistallo del mini mondo. Avanti un altro pure di sera: nel salottino la cognata di Paolo Bonolis. La cur ...