Australia | il nuovo premier è l’italiano Anthony Albanese

"Congratulazioni e in bocca al lupo al nuovo primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese. Italia e Australia rafforzeranno ulteriormente la loro cooperazione per promuovere lo sviluppo sostenibile, il raggiungimento degli obiettivi climatici e la sicurezza globale". Lo dichiara il premier Mario Draghi sul profilo Twitter di Palazzo Chigi. Albanese, 59 anni, leader del partito laburista, è figlio di un italiano di Barletta. Nel corso della prossima settimana incontrerà il presidente americano Joe Biden. Albanese, "Albo" per gli amici, ha preso in mano la guida del partito e l'ha condotto alla vittoria contro la destra che governava da nove anni.

