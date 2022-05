Atletica, Grosseto 2022: Iapichino riparte da 6.58, Bellò settima italiana di sempre nei 1500 (Di domenica 22 maggio 2022) Larissa Iapichino riparte da 6.58 al Castiglione Meeting 2022 di Atletica leggera. La lunghista azzurra salta la misura al primo tentativo con vento contrario di -0.6, un solo centimetro in meno del proprio stagionale indoor realizzato in gennaio ad Ancona. La 19enne fiorentina salta anche 6,57 (+0.3) e 6,54 (+1.2) e vince la gara battendo la rumena Florentina Iusco (6,55/+0.2). Terza Ottavia Cestonaro con 6,35 (+1.3). L’azzurra Iapichino tornerà in pedana al Golden Gala Pietro Mennea, il 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove potrà confrontarsi con l’’oro olimpico Malaika Mihambo e l’oro mondiale indoor Ivana Vuleta. DIAZ SHOW – Migliore prestazione dell’anno per il triplista cubano Andy Diaz, che decolla a 17,64 (+0.3). Il 26enne tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, di base in Italia, ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Larissada 6.58 al Castiglione Meetingdileggera. La lunghista azzurra salta la misura al primo tentativo con vento contrario di -0.6, un solo centimetro in meno del proprio stagionale indoor realizzato in gennaio ad Ancona. La 19enne fiorentina salta anche 6,57 (+0.3) e 6,54 (+1.2) e vince la gara battendo la rumena Florentina Iusco (6,55/+0.2). Terza Ottavia Cestonaro con 6,35 (+1.3). L’azzurratornerà in pedana al Golden Gala Pietro Mennea, il 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma, dove potrà confrontarsi con l’’oro olimpico Malaika Mihambo e l’oro mondiale indoor Ivana Vuleta. DIAZ SHOW – Migliore prestazione dell’anno per il triplista cubano Andy Diaz, che decolla a 17,64 (+0.3). Il 26enne tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, di base in Italia, ...

