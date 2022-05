Atletica | Great Manchester Run | Yaremchuk è sesta | vince keniana Obiri

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) AllaRun Sofiiachiude i suoi 10 km inposizione, con il tempo di 32:36 e a mezzo minuto dal record personale stabilito nella passata stagione in 32:06 a Lens, in Francia. La portacolori dell’Esercito comincia la sua gara con un ritmo decisamente sostenuto, con parziali di 9:03 al terzo chilometro e 15:32 a metà gara in solitaria, a una quarantina di secondi dal gruppo di testa, per poi mantenere la posizione fino al traguardo. A tagliare per prima il traguardo è stata laHellenin un notevole 30:15, tempo vicino al record mondiale (30:01 della compianta Agnes Tirop nel 2021); alle sue spalle la britannica Eilish McColgan che in rimonta con 30:19 migliora il suo primato europeo in una gara solo femminile, mentre è terza l’altra ...