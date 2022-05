Atalanta, pensiamo alla prossima stagione, ma molto dovrà cambiare (Di domenica 22 maggio 2022) L’Atalanta chiude il campionato con una sconfitta casalinga e dopo 5 anni resta fuori dall’Europa. I giocatori nerazzurri ci hanno provato in tutti i modi a superare l’estremo difensore empolese, ma il pallone non è mai voluto entrare. E mentre da Firenze arrivavano notizie negative per la Dea, a Bergamo nulla sembrava smuoversi. La Dea non ha perso l’Europa ieri sera, quando non ha potuto essere protagonista del proprio destino, ma durante un girone di ritorno onestamente modesto, con numerose prove sottotono e con il Gewiss terra di conquista di molte squadre. Anche gare apparentemente alla completa portata dei nerazzurri hanno riservato evidenti difficoltà realizzative e di gioco. Ma è stato anche un torneo non fortunato sul piano degli infortuni che hanno pesantemente colpito i giocatori nerazzurri. Certo, abituati agli exploit degli ultimi anni ... Leggi su bergamonews (Di domenica 22 maggio 2022) L’chiude il campionato con una sconfitta casalinga e dopo 5 anni resta fuori dall’Europa. I giocatori nerazzurri ci hanno provato in tutti i modi a superare l’estremo difensore empolese, ma il pallone non è mai voluto entrare. E mentre da Firenze arrivavano notizie negative per la Dea, a Bergamo nulla sembrava smuoversi. La Dea non ha perso l’Europa ieri sera, quando non ha potuto essere protagonista del proprio destino, ma durante un girone di ritorno onestamente modesto, con numerose prove sottotono e con il Gewiss terra di conquista di molte squadre. Anche gare apparentementecompleta portata dei nerazzurri hanno riservato evidenti difficoltà realizzative e di gioco. Ma è stato anche un torneo non fortunato sul piano degli infortuni che hanno pesantemente colpito i giocatori nerazzurri. Certo, abituati agli exploit degli ultimi anni ...

Advertising

One92Tava : @Milestemplaris Se pensiamo al lato romantico del calcio il toro non può non scaldare i cuori , però oltre l’Inter… - ManuFilippone95 : RT @Pirichello: Basta rompere i coglioni è nettamente fuori area, pensiamo a fare 3 passaggi di fila senza passarla all’Atalanta - papagnol : @raffaelecaru @FcInterNewsit Non mettiamola sul piano degli errori arbitrali, non siamo come loro. Mettiamola invec… - ErCardinale : @Giamssss Quello è un altro discorso, ma ormai è andata così, inutile ripensarci e farsi il sangue amaro. Pensiamo… - KunGrax : RT @Pirichello: Basta rompere i coglioni è nettamente fuori area, pensiamo a fare 3 passaggi di fila senza passarla all’Atalanta -