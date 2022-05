Assassinato un alto ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione Sospetti sul Mossad per il blitz

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 maggio 2022) Hossan Sayad Khodaei,delle forze al Quds dei, è statovicino alla sua casa nel centro di Teheran con cinque colpi alla testa, sparati da uomini armati in motocicletta. Era undi altissimo rango nella Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie, che aveva combattuto in Siria e secondo il quotidiano al Wabas era addirittura il vice di Suleimani. I, anche se non ancora espressi in modo, vanno al, i servizi segreti israeliani, che già nel passato ha condotto operazioni simili con uomini armati su motociclette che sparano usando silenziatori. Quando è stato colpito a morte, Sayad Khodaei si trovava in auto davanti a casa. Le ...