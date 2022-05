Ascolti TV | Sabato 21 maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) L'Eredità - Arisa Nella serata di ieri, Sabato 21 maggio 2022, su Rai1 L’Eredità – Una Sera Insieme, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Ora Legale, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Io sto con gli Ippopotami totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Giovane Hitler, in onda dalle alle, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove Navalny – ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 22 maggio 2022) L'Eredità - Arisa Nella serata di ieri,21, su Rai1 L’Eredità – Una Sera Insieme, in onda dalle alle, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Ora Legale, in onda dalle alle, ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Io sto con gli Ippopotami totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Giovane Hitler, in onda dalle alle, ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove Navalny – ...

fabiofabbretti : Lo speciale de #LEredità vince la serata di ieri toccando il 20% di share (2,8 milioni), Canale 5 al 12.9% (2 mln)… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2653 — Ascolti da domenica 15 a sabato 21 maggio 2022: i Billboard Music Awards 202… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 21 maggio 2022: L’Eredità, L’ora legale, Sapiens, L’era glaciale, dati Auditel e share - mariano56560309 : RT @AlexCrisetti: Contro il maxischermo non ci sono solo le autorità politiche ma anche DAZN che non può perdere gli ascolti degli abbonati… - nicolopiceni : RT @AlexCrisetti: Contro il maxischermo non ci sono solo le autorità politiche ma anche DAZN che non può perdere gli ascolti degli abbonati… -