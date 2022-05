Ascolti TV | Sabato 21 maggio 2022 Vince L’Eredità con il 20% e 2 7 mln L’Ora Legale 12 9% | Radio Italia Live al 4% su TV8 Il Giro arriva al 20 1%

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 22 maggio 2022) L'Eredità - Arisa Nella serata di ieri,21, su Rai1– Una Sera Insieme, in onda dalle 21.34 alle 24.22, ha conquistato 2.778.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.40 alle 23.25, ha raccolto davanti al video 2.030.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.087.000 spettatori (6.4%) e FBI International da 942.000 (5.9%). Su1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione hanno intrattenuto 897.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video 824.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Io sto con gli Ippopotami totalizza un a.m. di 861.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Il Giovane Hitler ha registrato 429.000 ...