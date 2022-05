ASCOLTI TV 21 MAGGIO 2022: DOMINA L’EREDITÀ (20%), L’ORA LEGALE (12,9%), FBI (6,4%), SAPIENS (5,6%), RADIO ITALIA LIVE (4%), GIRO D’ITALIA SUPERA IL 20% (Di domenica 22 maggio 2022) ASCOLTI TV 21 MAGGIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2967 37.77PT – 6320 38.41 24 – 2708 34.46PT – 5852 35.56 Caffè di RaiUno – 211 9.60Tg1 + Tg1 Speciale – 894 18.28 + 883 17.87InFamiglia – 909 19.76 + 951 22.05Buongiorno Benessere – 818 18.60Passaggio a Nord-Ovest – 712 12.96Linea Verde Link – 1220 15.90Linea Verde Life – 2169 19.10Tg1 – 3678 26.49Dedicato – 1400 11.10Linea Blu – 1052 9.80A Sua Immagine – 820 7.80 + 860 8.10ITALIASì! – 1126 12.40 + 1511 17.10L’EREDITÀ – 2252 23.00L’EREDITÀ – 3414 28.00Tg1 – 3833 27.09Soliti Ignoti – 3841 23.40L’EREDITÀ – 2778 19.96 967 12.95 124 9.39 2207 25.95I Pesci Rossi – 434 9.80 Fascia 7-9 – 916 20.33Tg5 – 1169 23.75X-Style – 559 11.39Super Partes – ndViaggiatori – 507 11.93Forum (R) – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 22 maggio 2022)TV 21· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2967 37.77PT – 6320 38.41 24 – 2708 34.46PT – 5852 35.56 Caffè di RaiUno – 211 9.60Tg1 + Tg1 Speciale – 894 18.28 + 883 17.87InFamiglia – 909 19.76 + 951 22.05Buongiorno Benessere – 818 18.60Passaggio a Nord-Ovest – 712 12.96Linea Verde Link – 1220 15.90Linea Verde Life – 2169 19.10Tg1 – 3678 26.49Dedicato – 1400 11.10Linea Blu – 1052 9.80A Sua Immagine – 820 7.80 + 860 8.10Sì! – 1126 12.40 + 1511 17.10– 2252 23.00– 3414 28.00Tg1 – 3833 27.09Soliti Ignoti – 3841 23.40– 2778 19.96 967 12.95 124 9.39 2207 25.95I Pesci Rossi – 434 9.80 Fascia 7-9 – 916 20.33Tg5 – 1169 23.75X-Style – 559 11.39Super Partes – ndViaggiatori – 507 11.93Forum (R) – ...

Advertising

TeleVisionaro : RT @marco_santoro_: Ancora ottimi ascolti per la Signora del dì festivo della televisione italiana. Domenica In 1^ parte 20.3% 2.631.000. 2… - Teleblogmag : Bene la prima per #soloperpassione, ottimi #Ascoltitv per #CTCF Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per ess… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 22 maggio - marcoluci1 : RT @marco_santoro_: Ancora ottimi ascolti per la Signora del dì festivo della televisione italiana. Domenica In 1^ parte 20.3% 2.631.000. 2… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 22 maggio 2022: Letizia Battaglia, Avanti un altro, CTCF -