Aquaman 2, Amber Heard fatta fuori: Paris Hilton chiamata a sostituirla? (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo una lunga disputa, la Warner Bros. avrebbe sentenziato: Amber Heard è stata sostituita da Aquaman 2, in seguito al processo con Johnny Depp. A sorprendere, tuttavia, è il nome della presunta interprete chiamata a prenderne il posto: pare che Paris Hilton sarà la nuova “spalla” di Jason Momoa. Da alcune settimane, Amber Heard è impegnata nella battaglia legale contro il suo ex marito Johnny Depp. La carriera del divo hollywoodiano ha subito una battuta d’arresto, tanto da essere stato sostituito da Mads Mikkelsen in Animali Fantastici – I segreti di Silente, nel ruolo di Grindelwald. Ora, la medesima sorte spetterà anche alla stessa Heard. La Warner Bros. pare abbia tenuto conto delle varie iniziative apparse in rete per richiedere ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo una lunga disputa, la Warner Bros. avrebbe sentenziato:è stata sostituita da2, in seguito al processo con Johnny Depp. A sorprendere, tuttavia, è il nome della presunta interpretea prenderne il posto: pare chesarà la nuova “spalla” di Jason Momoa. Da alcune settimane,è impegnata nella battaglia legale contro il suo ex marito Johnny Depp. La carriera del divo hollywoodiano ha subito una battuta d’arresto, tanto da essere stato sostituito da Mads Mikkelsen in Animali Fantastici – I segreti di Silente, nel ruolo di Grindelwald. Ora, la medesima sorte spetterà anche alla stessa. La Warner Bros. pare abbia tenuto conto delle varie iniziative apparse in rete per richiedere ...

