Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 22 maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Gli ospiti di “domenica In” del 22 maggio 2022. Come ogni domenica, Mara Venier è pronta a farci trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento con la sua “domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi, domenica 22 maggio 2022. Gli ospiti di “domenica In” del 22 maggio 2022 La puntata si aprirà con una intervista a cuore aperto a Gianluca Vacchi che promuoverà il documentario, che lo vede protagonista, “Mucho mas”, presente sulla piattaforma Prime video a partire dal prossimo 25 maggio. ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 22 maggio 2022) Glidi “In” del 22. Come ogni, Mara Venier è pronta a farci trascorrere unall’insegna dell’intrattenimento con la sua “In”. Ecco, per voi, glidella puntata di22. Glidi “In” del 22La puntata si aprirà con una intervista a cuore aperto a Gianluca Vacchi che promuoverà il documentario, che lo vede protagonista, “Mucho mas”, presente sulla piattaforma Prime video a partire dal prossimo 25. ...

Advertising

361_magazine : Le anticipazioni di Domenica In - zazoomblog : Anticipazioni Domenica In puntata del 22 Maggio: un personaggio amatissimo non potete perderla quest’oggi! -… - ParliamoDiNews : Zona Bianca stasera, anticipazioni puntata domenica 22 maggio su Rete 4 #CATALOGHI #Rete4 #zonabianca #22maggio - zazoomblog : Anticipazioni Domenica In il ricordo struggente di una vittima illustre della mafia: ospite speciale pronta a vuota… - zazoomblog : Anticipazioni Domenica In il ricordo struggente di una vittima illustre della mafia: ospite speciale pronta a vuota… -