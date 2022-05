Anne Hathaway a Cannes 2022: "Mia suocera era la mia eroina, la miglior madre che io abbia mai incontrato" (Di domenica 22 maggio 2022) L'incontro con Anne Hathaway a CAnnes 2022, in occasione della conferenza stampa di Armageddon Time, è culminato con un racconto dell'attrice relativo a sua suocera, la madre recentemente scomparsa di suo marito Adam Shulman. Durante la conferenza stampa di Armageddon Time di James Gray, film in Concorso al Festival di CAnnes 2022, Anne Hathaway si è aperta a proposito del ruolo fondamentale che ha giocato nella sua vita la madre di suo marito, Jacqueline Banks, scomparsa poco prima dell'inizio delle riprese della pellicola. A detta della stessa attrice sua suocera ha rappresentato per lei una sorta di modello su come essere madre che la guiderà per il resto della sua ... Leggi su movieplayer (Di domenica 22 maggio 2022) L'incontro cona C, in occasione della conferenza stampa di Armageddon Time, è culminato con un racconto dell'attrice relativo a sua, larecentemente scomparsa di suo marito Adam Shulman. Durante la conferenza stampa di Armageddon Time di James Gray, film in Concorso al Festival di Csi è aperta a proposito del ruolo fondamentale che ha giocato nella sua vita ladi suo marito, Jacqueline Banks, scomparsa poco prima dell'inizio delle riprese della pellicola. A detta della stessa attrice suaha rappresentato per lei una sorta di modello su come essereche la guiderà per il resto della sua ...

