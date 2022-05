Andrea Purgatori, per il "giornalista democratico" un fascista lo si riconosce dal viso (Di domenica 22 maggio 2022) Il 25 febbraio scorso, mentre circolavano le immagini dei palazzi e degli ospedali ucraini sventrati dalle bombe russe, il giornalista democratico Andrea Purgatori diceva che Putin stava cercando «di non spaventare la gente». Io, senza commentarlo, ho riportato su Twitter quel suo sproposito e lui ha preso a insultarmi invitandomi a «dedicarmi al fascio», che è la mia «vera natura». Gli ho fatto causa e il giudice gli ha ordinato di rimuovere le frasi infamanti. Il lettore dirà: embè? Eh, aspetta. Dopo succede che il Purgatori fa appello, e tra le altre difese che tira fuori c'è questa: che in rete ci sono delle mie foto «nelle quali la postura e l'espressività del volto richiamano indubbiamente immagini di evidente natura fascista». La natura fascista disvelata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Il 25 febbraio scorso, mentre circolavano le immagini dei palazzi e degli ospedali ucraini sventrati dalle bombe russe, ildiceva che Putin stava cercando «di non spaventare la gente». Io, senza commentarlo, ho riportato su Twitter quel suo sproposito e lui ha preso a insultarmi invitandomi a «dedicarmi al fascio», che è la mia «vera natura». Gli ho fatto causa e il giudice gli ha ordinato di rimuovere le frasi infamanti. Il lettore dirà: embè? Eh, aspetta. Dopo succede che ilfa appello, e tra le altre difese che tira fuori c'è questa: che in rete ci sono delle mie foto «nelle quali la postura e l'espressività del volto richiamano indubbiamente immagini di evidente natura». La naturadisvelata ...

