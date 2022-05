Anche se fa il miracolo, Letta perde le elezioni Al Pd non basta unire M5S, Calenda, Renzi, sinistra (Di domenica 22 maggio 2022) Brutte notizie per Enrico Letta e il Partito Democratico. Anche se il segretario dei Dem riuscisse nel miracolo, impresa quasi impossibile, di mettere insieme alle prossime elezioni politiche, nel cosiddetto campo largo, Movimento 5 Stelle, sinistra, Calenda e Renzi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 22 maggio 2022) Brutte notizie per Enricoe il Partito Democratico.se il segretario dei Dem riuscisse nel, impresa quasi impossibile, di mettere insieme alle prossimepolitiche, nel cosiddetto campo largo, Movimento 5 Stelle,... Segui su affaritaliani.it

Advertising

EzioGreggio : se ne va anche @PauDybala_JR uno dei funamboli della storia bianco nera che entra di diritto nell’Olimpo degli ind… - OndeFunky : 'Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e in tutto questo rumore a volte basta una canzone anche… - mattiamaestri46 : Bene ci siamo giocati anche l'unico possibile miracolo della domenica - CaterinaBlange3 : @Lia35646494 @italiener67 Era il DDT e il suo spruzzatore Fu considerato un miracolo contro le mosche e veniva usa… - BalzanoBeatrice : RT @annabusonero: o sainz fa il miracolo nei prossimi 5 minuti o per me il gp può finire anche ora #SpanishGP -