Altro che laser; l'unica arma moderna dell'esercito russo è la propaganda (Di domenica 22 maggio 2022) Mentre la guerra in Ucraina vive un momento di sostanziale stallo con l’esercito russo che fatica ad avanzare anche nel Donbass, non passa giorno che la macchina propagandistica del Cremlino annunci l’utilizzo di nuove e incredibili armi che dovrebbero essere risolutive nel conflitto. Nelle scorse settimane la televisione di Stato Rossija1 ha parlato più volte del Poseidon: un siluro a propulsione nucleare guidato da intelligenza artificiale, attualmente in fase avanzata di sviluppo, equipaggiato con una testata termonucleare "sporca". Il conduttore televisivo Dmitry Kiselyov, nel mostrare un video in computer grafica (in pratica una sorta di videogioco) ha affermato che «L'esplosione di questo siluro termonucleare vicino alla costa britannica provocherebbe uno tsunami gigante con onda radioattiva alta fino a 500 metri, il deserto radioattivo che ... Leggi su panorama (Di domenica 22 maggio 2022) Mentre la guerra in Ucraina vive un momento di sostanziale stallo con l’che fatica ad avanzare anche nel Donbass, non passa giorno che la macchina propagandistica del Cremlino annunci l’utilizzo di nuove e incredibili armi che dovrebbero essere risolutive nel conflitto. Nelle scorse settimane la televisione di Stato Rossija1 ha parlato più volte del Poseidon: un siluro a propulsione nucleare guidato da intelligenza artificiale, attualmente in fase avanzata di sviluppo, equipaggiato con una testata termonucleare "sporca". Il conduttore televisivo Dmitry Kiselyov, nel mostrare un video in computer grafica (in pratica una sorta di videogioco) ha affermato che «L'esplosione di questo siluro termonucleare vicino alla costa britannica provocherebbe uno tsunami gigante con onda radioattiva alta fino a 500 metri, il deserto radioattivo che ...

