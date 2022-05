Alpinista muore sulla parete nord della Presanella (Di domenica 22 maggio 2022) Un Alpinista di 55 anni, di Contà (Trento) ha perso la vita mentre, insieme ad un compagno, stava affrontando la salita verso cima Presanella per la parete nord con ramponi e piccozza, e con gli sci ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Undi 55 anni, di Contà (Trento) ha perso la vita mentre, insieme ad un compagno, stava affrontando la salita verso cimaper lacon ramponi e piccozza, e con gli sci ...

Advertising

infoitinterno : Alpinista noneso di 55 anni scivola e muore sulla Presanella - infoitinterno : Incidente in Presanella, alpinista precipita e muore sotto gli occhi del compagno - RaiNews : La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 7.30. Dall'elicottero è stato avvistato il corpo dell' #alpinista alla b… - occhio_notizie : Un alpinista di 55 anni è morto questa mattina mentre stava affrontando la scalata con ramponi, piccozza e con sci… - stop_fake_news_ : AGI - Tragedia sulla parete nord della Presanella in Trentino. Un alpinista di 55 anni di Contà in provincia di Tre… -