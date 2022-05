Alla scuola di politica della Lega interviene Renzi ma il Fattoquotidiano.it è l’unica testata che non può entrare: “È un evento privato, decidiamo noi” (Di domenica 22 maggio 2022) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha preso parte sabato pomeriggio a Milano a un evento organizzato dAlla scuola politica della Lega. IlFattoquotidiano.it avrebbe voluto seguire e raccontare l’intervento dell’ex presidente del Consiglio davanti Alla platea leghista, ma è stato impossibile per ragioni, al momento, ancora non note. Come accade di consueto per gli eventi politico-istituzionali ai rappresentanti della stampa, a scopo organizzativo, è richiesto di accreditarsi all’appuntamento. Per questa ragione, venerdì pomeriggio è stata contatata la segreteria della scuola politica promossa da Matteo Salvini e fondata dal senatore del Carroccio Armando Siri (che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Il leader di Italia Viva, Matteo, ha preso parte sabato pomeriggio a Milano a unorganizzato d. Il.it avrebbe voluto seguire e raccontare l’intervento dell’ex presidente del Consiglio davantiplatea leghista, ma è stato impossibile per ragioni, al momento, ancora non note. Come accade di consueto per gli eventi politico-istituzionali ai rappresentantistampa, a scopo organizzativo, è richiesto di accreditarsi all’appuntamento. Per questa ragione, venerdì pomeriggio è stata contatata la segreteriapromossa da Matteo Salvini e fondata dal senatore del Carroccio Armando Siri (che è ...

