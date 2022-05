Alex e Cosmary, è successo dopo Amici: lo avreste mai immaginato? (Di domenica 22 maggio 2022) Si sono conosciuti all’interno del talent ma poi le loro strade si sono divise, cosa è successo tra Alex e Cosmary dopo Amici? Anche su questa edizione di Amici 21 ha avuto il suo vincitore, Luigi Strangis. All’interno del seguitissimo talent però oltre a dedicarsi allo studio ed a far venir fuori il proprio talento, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 22 maggio 2022) Si sono conosciuti all’interno del talent ma poi le loro strade si sono divise, cosa ètra? Anche su questa edizione di21 ha avuto il suo vincitore, Luigi Strangis. All’interno del seguitissimo talent però oltre a dedicarsi allo studio ed a far venir fuori il proprio talento, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lallal95 : RT @aleeealw: dal '?????????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??????`' al '??????????????` ???????????? ?????????? ?????? ??????' era necessario racchiudere tutto in un unico… - fransca167 : RT @aleeealw: dal '?????????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??????`' al '??????????????` ???????????? ?????????? ?????? ??????' era necessario racchiudere tutto in un unico… - trasullaluna : RT @aleeealw: dal '?????????? ???? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????????????? ??????`' al '??????????????` ???????????? ?????????? ?????? ??????' era necessario racchiudere tutto in un unico… - giadaaam : RT @gentefuoriposto: voglio qualcuno che mi guardi come alex guarda cosmary grazie - BarbaraMontauro : RT @blvssomdiary: ALEX CHE SUONA E CANTA AS IT WAS E COSMARY CHE È LÌ AD ASCOLTARLO IO VI GIURO NON ERO PRONTA -