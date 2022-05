Al Rally Valle Intelvi la discriminante premia Hotz (Di domenica 22 maggio 2022) Il Rally Valle Intelvi è partito, o forse è meglio dire ripartito. Dopo diciassette anni dall’ultima edizione del 2005, la corsa comasca ha ripreso vita grazie alla Valle Intelvi Corse e l’Asd Rally dei Laghi che hanno iniziato ad animare il fine settimana sportivo al rombo dei motori della auto da corsa che hanno affollato Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 22 maggio 2022) Ilè partito, o forse è meglio dire ripartito. Dopo diciassette anni dall’ultima edizione del 2005, la corsa comasca ha ripreso vita grazie allaCorse e l’Asddei Laghi che hanno iniziato ad animare il fine settimana sportivo al rombo dei motori della auto da corsa che hanno affollato Source

Advertising

Rally_it : FINALE COL BRIVIDO AL RALLY DELLA VALLE INTELVI : LA DISCRIMINANTE PREMIA HOTZ - rally_timing : ?? ?? Rally Valle Intelvi, finale al cardiopalma con lo stesso tempo per Hotz e Re #RallyValleIntelvi #GregoireHotz… - mattiperlecors1 : HOTZ AL COMANDO DEL RALLY VALLE INTELVI MA IL CAPOLAVORO LO FANNO I SANITARI: SALVATO UNO SPETTATORE!… - rally_timing : ?? ?? Salvata la vita ad uno spettatore al Rally Valle Intevli. In gara Hotz al comando in lotta con Re… - StampaBiella : Rally, al “Grappolo” e al “Valle d’Intelvi” la sfida degli equipaggi lanieri -