Al Gran Premio di Spagna Leclerc si è già ritirato

Leggi su agi

(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - Clamoroso ritiro per Charlesneldi. Il pilota della Ferrari era saldamente al comando della gara davanti a Russell e Verstappen, ma nel corso del 27 giro la power unit della Rossa ha dato problemi e si è fermata improvvisamente. Primo zero stagionale per il monegasco, che ora rischia di veder accorciare ulteriormente il rivale olandese in vetta alla classifica piloti. "Oggi fa male perché stavamo gestendo la gara senza problemi. Il team fin qui aveva fatto un lavoro straordinario in termini di affidabilità, evidentemente oggi qualcosa è andato storto" è il commento amaro didopo il clamoroso ritiro. "Dispiace - ha aggiunto il pilota - perché in gara avevamo ritrovato anche un ottimo feeling con le gomme, davvero non c'erano segnali per un colpo di scena ...