Al Bano: "Apprendistato a 12 anni come in Germania… Non trovo lavoratori per la mia tenuta" (Di domenica 22 maggio 2022) Al Bano dice di fare fatica a trovare lavoratori per la sua tenuta di Cellino San Marco. Il cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo: "La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La colpa? Il reddito di cittadinanza, innanzitutto". Ancora: "Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno Apprendistato nelle imprese". Parole che faranno discutere, quelle del cantante e che si inseriscono nel dibattito pubblico dopo che Alessandro Borghese ha lamentato la difficoltà di trovare giovani disposti a lavorare nei ristoranti: "Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici. E quando decidono di provarci, lo fanno con l'arroganza di chi si sente ...

