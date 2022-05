Afghanistan, giornaliste vanno in onda a viso coperto dopo la "sfida" ai talebani (Di domenica 22 maggio 2022) Le reporter delle principali reti televisive avevano deciso di non rispettare l'ordine di nascondere il volto, supportate anche dai loro direttori. Poi il dietro front: 'Hanno detto che avremmo perso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 maggio 2022) Le reporter delle principali reti televisive avevano deciso di non rispettare l'ordine di nascondere il volto, supportate anche dai loro direttori. Poi il dietro front: 'Hanno detto che avremmo perso ...

Advertising

Ettore_Rosato : Bisogna essere coraggiose, molto coraggiose per sfidare i talebani in #Afghanistan. Come un gruppo di giornaliste a… - LaStampa : Afghanistan, la sfida delle giornaliste ai taleban: in tv a volto scoperto - Corriere : Afghanistan, la sfida delle giornaliste: a volto scoperto in tv nel primo giorno di divieto - MartyO13 : RT @LaStampa: Afghanistan, la sfida delle giornaliste ai taleban: in tv a volto scoperto - mmax50 : RT @LaStampa: In Afghanistan le giornaliste tv sfidano i talebani a volto scoperto -