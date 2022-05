Addio a Giorgio Vitali, ex direttore sportivo di Atalanta, Monza e Napoli (Di domenica 22 maggio 2022) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento nella notte Giorgio Vitali, storico direttore sportivo di Atalanta, Monza e Napoli. Nato a Milano il 19 giugno 1940, Vitali ha dedicato la sua vita al mondo del pallone da centrocampista con il Milan prima, e da dirigente poi, con esperienze importanti al Cesena, Napoli per tre anni, Atalanta per cinque, Monza, e Genoa. Fino al 2013 ha infine svolto il ruolo di osservatore per le sezioni giovanili del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento nella notte, storicodi. Nato a Milano il 19 giugno 1940,ha dedicato la sua vita al mondo del pallone da centrocampista con il Milan prima, e da dirigente poi, con esperienze importanti al Cesena,per tre anni,per cinque,, e Genoa. Fino al 2013 ha infine svolto il ruolo di osservatore per le sezioni giovanili del Milan. SportFace.

