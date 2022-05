Accoltella nipote durante lite, arrestato 70enne a Isernia (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Ha Accoltellato il nipote di 40 anni al culmine di una lite. Protagonista dell'aggressione, avvenuta sabato sera a Pescopennataro (Isernia), un uomo di 70 anni, arrestato dai carabinieri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Hato ildi 40 anni al culmine di una. Protagonista dell'aggressione, avvenuta sabato sera a Pescopennataro (), un uomo di 70 anni,dai carabinieri di ...

