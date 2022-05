Aborto, legge 194 compie 44 anni. In Italia 67% dei ginecologi sono obiettori (Di domenica 22 maggio 2022) La legge 194 che assicura la possibilità di interromopere la gravidanza nel nostro Paese, compie 44 anni. Una normativa nata con l'intento di assicurare la possibilità alle donne di scegliere ma che ad oggi presenta non pochi problemi: il ruolo dei consultori, lo scarso ricorrere all'Aborto farmaceutico, ma soprattutto l'obiezione di coscienza di medici e operatori sanitari. Secondo i dati dell'ultima Relazione presentata al Parlamento, in totale nel 2019 sono state notificate 73.207 interruzioni volontarie della gravidanza (IVG), confermando il continuo andamento in diminuzione del fenomeno (-4,1% rispetto al 2018) a partire dal 1983. Dal 2014 il numero di IVG è inferiore a 100.000 casi ed è meno di un terzo dei 234.801 casi del 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022) La194 che assicura la possibilità di interromopere la gravidanza nel nostro Paese,44. Una normativa nata con l'intento di assicurare la possibilità alle donne di scegliere ma che ad oggi presenta non pochi problemi: il ruolo dei consultori, lo scarso ricorrere all'farmaceutico, ma soprattutto l'obiezione di coscienza di medici e operatori sanitari. Secondo i dati dell'ultima Relazione presentata al Parlamento, in totale nel 2019state notificate 73.207 interruzioni volontarie della gravidanza (IVG), confermando il continuo andamento in diminuzione del fenomeno (-4,1% rispetto al 2018) a partire dal 1983. Dal 2014 il numero di IVG è inferiore a 100.000 casi ed è meno di un terzo dei 234.801 casi del 1983, anno in cui si è riscontrato il valore più alto in ...

Advertising

lauraboldrini : Il #22maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’#aborto, fino ad allora reato. Una gran… - SkyTG24 : Aborto in Italia, 44 anni fa entrava in vigore la legge 194 - marcocappato : 2/2 Ma chiediamo al Ministro Speranza una cosa semplice: che la legge sia applicata e che le Relazioni al Parlament… - solounafolliaa : RT @blodvstream: buongiorno mi sembra giusto ricordare che oggi 44 anni fa è stata introdotta la legge sull’aborto ???? - unholychest : RT @lauraboldrini: Il #22maggio 1978 entrava in vigore in Italia la legge che depenalizzava l’#aborto, fino ad allora reato. Una grande co… -