A Foiano e Sant’Agata de’ Goti martedì interruzione idrica per lavori di manutenzione

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa didisulla rete, saremo costretti a sospendere l’erogazione24 maggio 2022, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nelle seguenti zone del Comune didi Val Fortore: Contrada Renzecoppe, Contrada Ponte Mulino, Contrada San Pietro, Contrada Feo, Contrada Frassineta. Per il Comune dide’il servizio idrico sarà sospeso dalle ore 14.00 alle ore 16.00 soltanto in via Bagnoli. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.