A Cogne Giulio Ciccone ha perdonato se stesso (Di domenica 22 maggio 2022) Giulio Ciccone s’era messo in testa al gruppo a osservare cosa stesse succedendo dai primi chilometri della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022. Vedeva quell’andirivieni di tentativi di fuga per cercare di capire quale fosse il manipolo d’uomini giusti, quello buono da inseguire. Aveva nient’altro in testa. Voleva essere tra loro, tra i primi. La fuga sarebbe partita e, con ogni probabilità, sarebbe arrivata all’arrivo. Lo sospettavano i più. Lui ne era certo. Per un’ottantina abbondante di chilometri in testa al gruppo si sono alternati almeno una ventina di corridori. Ognuno aveva una buona ragione per lasciarsi alle spalle il gruppo. Chi cerca l’avanguardia della corsa ha sempre qualcosa da cercare di conquistare o qualcosa da farsi perdonare. Giulio Ciccone aveva qualcosa da farsi perdonare. Doveva ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 22 maggio 2022)s’era messo in testa al gruppo a osservare cosa stesse succedendo dai primi chilometri della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2022. Vedeva quell’andirivieni di tentativi di fuga per cercare di capire quale fosse il manipolo d’uomini giusti, quello buono da inseguire. Aveva nient’altro in testa. Voleva essere tra loro, tra i primi. La fuga sarebbe partita e, con ogni probabilità, sarebbe arrivata all’arrivo. Lo sospettavano i più. Lui ne era certo. Per un’ottantina abbondante di chilometri in testa al gruppo si sono alternati almeno una ventina di corridori. Ognuno aveva una buona ragione per lasciarsi alle spalle il gruppo. Chi cerca l’avanguardia della corsa ha sempre qualcosa da cercare di conquistare o qualcosa da farsi perdonare.aveva qualcosa da farsi perdonare. Doveva ...

Advertising

RaiSport : #Giro ?? Giulio #Ciccone completa con le lacrime agli occhi la sua cavalcata solitaria verso l'arrivo in salita di C… - ilfoglio_it : Giulio #Ciccone ha vinto la 15esima tappa del #Giro dopo una fuga di una settantina di km, venti di questi da solo.… - AndreaGottardo1 : RT @Eurosport_IT: 'Bentornato Giulio, bentornato!!!': Ciccone si prende Cogne e lancia gli occhiali, come fece tre anni fa! ??????? #Eurospor… - glooit : Giro, 15/a tappa: Giulio Ciccone vince a Cogne leggi su Gloo - markoniandrea : RT @Eurosport_IT: 'Bentornato Giulio, bentornato!!!': Ciccone si prende Cogne e lancia gli occhiali, come fece tre anni fa! ??????? #Eurospor… -