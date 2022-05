5 maggio, che stress l'attesa di quel fischio finale: Luciano Moggi, la stoccata agli interisti (Di domenica 22 maggio 2022) Finalmente è arrivata l'ora del giudizio e potremo sapere chi vincerà il titolo tra Milan e Inter e chi retrocederà tra Salernitana e Cagliari. Nella corsa scudetto il Milan è padrone del suo destino, avendo due risultati a disposizione contro il Sassuolo. I rossoneri durante l'annata hanno evidenziato quelli che volgarmente si chiamano attributi, nelle situazioni più difficili, mettendo sempre in evidenza il meglio di se stessi quanto ad autostima, voglia di emergere e soprattutto di non arrendersi mai. Ne hanno dato dimostrazione a Roma contro la Lazio, dove il gol della vittoria (2-1) è giunto al 90', dopo un'aspra contesa contro la squadra di Sarri. E si sono riconfermati nella partita, forse più difficile per il suo svolgimento, di Verona contro l'Hellas dove, dopo essersi visti annullare un gol iniziale per fuorigioco, sono andati addirittura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Finalmente è arrivata l'ora del giudizio e potremo sapere chi vincerà il titolo tra Milan e Inter e chi retrocederà tra Salernitana e Cari. Nella corsa scudetto il Milan è padrone del suo destino, avendo due risultati a disposizione contro il Sassuolo. I rossoneri durante l'annata hanno evidenziatoli che volgarmente si chiamano attributi, nelle situazioni più difficili, mettendo sempre in evidenza il meglio di se stessi quanto ad autostima, voglia di emergere e soprattutto di non arrendersi mai. Ne hanno dato dimostrazione a Roma contro la Lazio, dove il gol della vittoria (2-1) è giunto al 90', dopo un'aspra contesa contro la squadra di Sarri. E si sono riconfermati nella partita, forse più difficile per il suo svolgimento, di Verona contro l'Hellas dove, dopo essersi visti annullare un gol iniziale per fuorigioco, sono andati addirittura ...

