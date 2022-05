300 milioni a Mbappé: il “calcio del popolo” senza Superlega (Di domenica 22 maggio 2022) Ma poi, uno che si chiama Mbappè che dovrebbe fare se non papparsi il pappabile? E questa è la storia del fuoriclasse del Paris Saint Germain che si strapappa un contratto strafottente per restare dove sta. Rimagnandosi le promesse al Real Madrid da cui una spanciata di blablabla: e così non si fa, e dove sta l’etica (Padre, non perdonarli perché sono peggio dei farisei), e la parola è parola, e qui c’è in ballo la democrazia, i diritti umani e magari la pace in Ucraina. Ma per favore. I 300 milioni di Mbappè La faccenda, fatta breve, sarebbe che il campione francese, 23 anni appena, altro che Golden Boy, questo è coperto d’oro fin negli anfratti che non si possono dire, stava in bilico tra due squadroni: alla fine la spunta il PSG con una operazione da 300 milioni che, piaccia o meno, sbarella ancora una volta le traiettorie del pallone. ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 22 maggio 2022) Ma poi, uno che si chiama Mbappè che dovrebbe fare se non papparsi il pappabile? E questa è la storia del fuoriclasse del Paris Saint Germain che si strapappa un contratto strafottente per restare dove sta. Rimagnandosi le promesse al Real Madrid da cui una spanciata di blablabla: e così non si fa, e dove sta l’etica (Padre, non perdonarli perché sono peggio dei farisei), e la parola è parola, e qui c’è in ballo la democrazia, i diritti umani e magari la pace in Ucraina. Ma per favore. I 300di Mbappè La faccenda, fatta breve, sarebbe che il campione francese, 23 anni appena, altro che Golden Boy, questo è coperto d’oro fin negli anfratti che non si possono dire, stava in bilico tra due squadroni: alla fine la spunta il PSG con una operazione da 300che, piaccia o meno, sbarella ancora una volta le traiettorie del pallone. ...

Advertising

marcoconterio : ???? Kylian #Mbappé ha appena firmato il rinnovo col #PSG ?? 300 milioni alla firma. 100 milioni di euro a stagione… - mirkocalemme : Per la cronaca, come ha pubblicato @as_maroto su @diarioas , il contratto di #Mbappé prevede 300 milioni alla firma… - Shamone87665062 : RT @davvne: @Selfini2 @Guido07261 @ivanscalfarotto @ItaliaViva @matteorenzi @AdalucDe @lisanoja @AlessiaCappello @meb @radioleopoldait @luc… - corriere_motori : C’è un settore che non sembra risentire di alcuna crisi, quello delle sportive d’epoca - ZZizzania : #ceferinout #Mbappe 300 alla firma 100 (o 50) all'anno per una squadra che non vince un ca..o, non ha entrate per p… -