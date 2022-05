3 infradito insolite da sfoggiare quest’estate

Leggi su amica

(Di domenica 22 maggio 2022) Dimentichiamoci per un po’ delle solite flip flop, da utilizzare soltanto sulla spiaggia. Questa sarà l’estate dellecon tacco, zeppa o platform in versione elegante o super modaiola. Da indossare di giorno ma soprattutto di sera. Perché ogni modello è all’insegna di materiali pregiati e dettagli preziosi. In poche parole, sono il complemento perfetto per gli outfit più belli. I sandalicon tacco firmati Femme Los Angeles di Leonie Hanne si abbinano alla borsa di Valentino Garavani e sono super sexy. Lo dimostrano anche influencer come Leonie Hanne e celeb come Olivia Culpo che sono diventate grandissime fa soprattutto del brand californiano Femme Los Angeles. Qua impera la versione a stiletto e spesso dai colori fluo. Ma non solo. Abbiamo detta che parliamo dicon tacco, zeppa o platform. Ecco quindi ...